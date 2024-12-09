Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Польский трубопроводный оператор PERN в субботу днем восстановил работоспособность поврежденного участка нефтепровода "Дружба".

"Pern восстановил штатную работу первой нитки западного газопровода после аварии 1 декабря 2024 года в Пневах" - говорится в сообщении оператора.

Ранее Pern сообщила, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, зафиксирована утечка нефти. Повреждение трубопровода было обнаружено в районе города Пневы.

Отмечалось, что причины инцидента пока неизвестны и будут расследованы внутренним комитетом Pern.

При этом Польша продолжала поставки нефти на НПЗ Шведт в Германии по одной из двух веток системы. "Транснефть" заявила, что прокачивает нефть по нефтепроводу "Дружба" в направлении Белоруссии в соответствии с графиком.

PERN Дружба Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 декабря

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Полиция Южной Кореи рассмотрит введение для президента запрета на поездки

Израильские войска вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот

Смена власти в Сирии

Переходный период в Сирии займет 18 месяцев

Переходный период в Сирии займет 18 месяцев
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС обсудила в Египте усилия по прекращению огня в секторе Газа

В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек

В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек
Смена власти в Сирии

Башар Асад прибыл в Москву с семьей

Башар Асад прибыл в Москву с семьей
Смена власти в Сирии

СМИ сообщают о новых авиаударах Израиля по Дамаску

Смена власти в Сирии

Байден обсудит с советниками по нацбезопасности ситуацию в Сирии

Смена власти в Сирии

Талибы поздравили сирийских мятежников с захватом власти

Талибы поздравили сирийских мятежников с захватом власти
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии40 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5530 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });