Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца 12 подозреваемым в подготовке к крупному теракту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"В Советский районный суд г. Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении 12 жителей республики Дагестан, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205.4, ч.3 ст.223.1, ч.1 ст.30 и п. "а" ч.2 ст.205, ч.5 ст.33 и ч.1 ст.223.1, ч.5 ст.33, ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до февраля 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пятеро подозреваемых арестованы в воскресенье, оставшиеся семеро - в понедельник.

Согласно материалам, поступившим в суд, подозреваемые планировали изготовить взрывчатые устройства и использовать их на объектах воинских частей, зданий МВД и ФСБ, расположенных на территории республики Дагестан.

О задержании в Дагестане 12 человек, которые, по версии правоохранительных органов, готовили крупный теракт на территории республики, сообщалось в субботу. В ходе обысков дома у подозреваемых были обнаружены и изъяты оружие и самодельные взрывные устройства. Задержанные дали признательные показания.