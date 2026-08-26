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Суд приступил к слушанию дела в отношении 11 человек о подготовке терактов в Дагестане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к рассмотрению дела 11 предполагаемых участников банды, готовившей теракты на объектах Вооруженных сил РФ, МВД и ФСБ в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

"Сегодня Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, планировавших теракты в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

В мае 2026 года сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело предполагаемых участников банды подозреваемых в подготовке терактов в Дагестане. Позже рассмотрение дела территориально перенесли в Нальчик.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые планировали теракты для устрашения населения, приобрели оружие и патроны. Кроме того, летом 2024 года они приобрели вещества и предметы для изготовления взрывчатки. В качестве цели для совершения терактов злоумышленники определили воинскую часть ВС РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в Дагестане. Фигуранты дела изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник, однако взрывчатку обнаружили и обезвредили.

Дагестан
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