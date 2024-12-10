Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

Путин по видеосвязи проведет ежегодное заседание СПЧ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут подведены итоги работы Совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах. Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, обеспечения прав граждан", - говорится в сообщении.

Владимир Путин СПЧ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Совет Думы отложил ратификацию соглашения о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Комитет Думы одобрил поправки об отчислениях в бюджет с дохода за рекламу в интернете

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Запретить иностранные мессенджеры в работе с клиентами могут госведомствам и банкам

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });