Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Наемник из Новой Зеландии заочно осужден за вторжение в Курскую область

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Курский областной суд заочно вынес приговор гражданину Новой Зеландии Джордану О?Брайену за участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии в качестве наемника, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022 году О'Брайен в качестве наемника вступил в состав ВСУ и участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. В августе 2024 года он в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил участвовать в вооруженном конфликте.

Осужденный находится в международном розыске, ранее районным судом Москвы ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу: в случае экстрадиции или депортации на территорию России - с момента пересечения госграницы либо с момента фактического задержания на территории РФ.

Курская область Новая Зеландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал прерогативой властей Москвы решение по Соловецкому камню

Смена власти в Сирии

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке

В Кремле заявили, что Асад лично принял решение об отставке

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций

Минздрав заявил, что врачи имеют право отклоняться от клинических рекомендаций

В Саратовской области пресекли атаку дронов на военный аэродром

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Московская система дистанционного голосования стала одним из лауреатов премии Рунета

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии72 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5533 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });