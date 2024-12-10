Наемник из Новой Зеландии заочно осужден за вторжение в Курскую область

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Курский областной суд заочно вынес приговор гражданину Новой Зеландии Джордану О?Брайену за участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии в качестве наемника, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022 году О'Брайен в качестве наемника вступил в состав ВСУ и участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. В августе 2024 года он в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил участвовать в вооруженном конфликте.

Осужденный находится в международном розыске, ранее районным судом Москвы ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу: в случае экстрадиции или депортации на территорию России - с момента пересечения госграницы либо с момента фактического задержания на территории РФ.