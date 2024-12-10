Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" взяла под контроль населенный пункт Желтое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве во вторник.

По данным Минобороны РФ, нанесено поражение украинским силам в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино в ДНР, группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ.

Минобороны РФ также сообщило, что "Южная" группировка войск продолжает движение вглубь обороны ВСУ, нанесены удары по украинским бригадам в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка ДНР.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской Области, Новоегоровка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - заявили в ведомстве.