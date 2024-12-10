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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Глава Сахалина допустил возможность строительства моста на материк по концессии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Мост между Сахалином и материковой частью РФ могут построить в рамках концессии, претенденты есть, они уже готовят свои предложения, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе "прямой линии" с жителями региона во вторник.

"То, что мост на материк будет, уже понятно. Понятно и по географии. Ведется большая работа. Концессионная команда работает над этим (. . .) И концессионеры уже появились, которые готовят инициативу. Я написал очередное письмо президенту, буквально месяц назад было, и уже резолюция есть соответствующая. Ведется конструктивная работа", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что протяженность моста составит 7-8 км, проект "окупается за 15-20 лет, это сосчитано уже". Также необходимо построить подходы в Хабаровском крае.

"Это сравнительно несложный путь. Если его принимать как развитие Хабаровского края и как подход к полезным ископаемым, развитие там территорий, на которых в будущем будут жить люди, дополнительный выход к морю – если воспринимать так, то денежные средства на эти подходы не должны входить в стоимость моста. Тогда это будет выгодно. Это полемика, которая идет у экономистов", - пояснил Лимаренко.

Он добавил, что в сотрудничестве с Минтрансом и Минэкономики РФ региональная власть активно считает грузовую базу под этот проект. Если "Газпром" включит в стратегию своего развития на Сахалине переработку углеводородов, "то грузовая база будет очевидна".

В качестве еще одного аргумента губернатор привел тот факт, что Северный морской путь (СМП) "становится не просто альтернативным путем, а можно сказать главным путем в условиях международной обстановки, и Сахалинская область находится на этой магистрали".

"И тогда логика железной дороги и мостового перехода – просто очевидна. То есть логистическая составляющая и планы по развитию промышленности на Сахалине – все это друг друга дополняет и вкладывается в копилку для принятия решения", - сказал глава области.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах – мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Проект включает создание однопутной железной дороги длиной 585 км от станции Селихин (на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино) к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, а также самого перехода длиной 6 км. Стоимость всего проекта ранее оценивалась в 540,3 млрд рублей.

В декабре 2019 года дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ("ДКРС-Хабаровск", филиал РЖД) сообщала, что в ходе проекта должно быть обеспечено развитие ж/д инфраструктуры для грузовых перевозок в сообщении с островом в объеме до 36,9 млн тонн. Однако грузовая база вызвала большие сомнения: грузопоток между Сахалином и материком тогда составлял 2,5 млн тонн в год, к 2030 году при наличии моста он, по оценкам на то время, мог составить лишь 8,5 млн тонн.

В апреле текущего года губернатор Лимаренко предложил федеральной власти вернуться к вопросу строительства моста "Сахалин-материк". С этим предложением он обратился к Владимиру Путину. Глава государства поручил проработать этот вопрос с федеральным правительством. Тогда Лимаренко назвал ориентировочную стоимость проекта – 600 млрд рублей (300 млрд рублей – мост и еще столько же – подходы к нему). По мнению главы государства, "подходы и развязки будут стоить дороже, чем мост". "Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком, и развитие пойдет там другими темпами. Уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим", - поддержал тогда инициативу президент.

В июне 2024 года Лимаренко в интервью РБК сообщал, что стоимость проекта составляет 800-900 млрд рублей. "Я сказал, что тогда, когда делали предпроектные исследования, это было порядка 600-700 млрд рублей, сейчас оценки 800-900 млрд, потому что время идет и что-то меняется. Настоящая оценка будет тогда, когда будет проект", - пояснял он.

Сахалин Сахалинская область
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