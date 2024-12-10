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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 39,6 тыс. человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 200 военнослужащих, за все время боевых действий там - свыше 39,6 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1104 автомобиля, 308 артиллерийских орудий", - сообщили в ведомстве.

ВСУ Украина Минобороны
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