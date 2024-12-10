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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Глава "Роскосмоса" посетил Иран

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов принял участие в открытии аэрокосмического салона Iran Airshow 2024 и провел переговоры с главой Иранского космического агентства Хасаном Саларие, сообщили в госкорпорации во вторник.

"В ходе посещения выставки Юрий Борисов также провел встречу с президентом Иранского космического агентства Хасаном Саларие", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Также отмечается, что Борисов в ходе выступления на открытии салона отметил, что РФ выстраивает отношения с зарубежными партнёрами "на основе равноправия, взаимного интереса и общего блага".

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"Мы убеждены, что необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, избежать появления напряжённости в международных отношениях, способствовать социально-экономическому развитию и росту благосостояния населения не в отдельно взятых странах, а во всём мире", - сказал Борисов, слова которого приводятся на сайте "Роскосмоса".

Ранее во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") сообщили, что корпорация обсудит на выставке Iran Airshow 2024 расширение сотрудничества с авиационными предприятиями Ирана. По их данным, на экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлена авиатехника, в том числе МС-21 и SJ-100.

В свою очередь в телеграм-канале "Рособоронэкспорта" сообщается, что компания также участвует в данной выставке, представляет оборонную продукцию.

Выставка Iran Airshow 2024 проходит с 10 по 13 декабря на острове Киш в Иране.

Роскосмос Юрий Борисов Иран
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