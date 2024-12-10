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ОАК обсудит с Тегераном расширение сотрудничества с иранскими авиапредприятиями

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация обсудит на выставке Iran Air Show 2024 расширение сотрудничества с авиационными предприятиями Ирана, сообщили в пресс-службе ОАК.

"На выставке запланирована активная деловая программа, нацеленная на расширение сотрудничества с авиационными предприятиями Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

На экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлена авиатехника, в том числе МС-21 и SJ-100.

"Выставка вызывает высокий интерес у местных и зарубежных специалистов, является одним из крупнейших выставочных мероприятий региона и выступает в роли перспективной бизнес-площадки для экспонирования новейших достижений в авиации", - сообщили в ОАК.

Телеграм-канал "Рособоронэкспорта" сообщает, что компания также участвует в данной выставке, представляет оборонную продукцию.

Выставка Iran Air Show 2024 проходит с 10 по 13 декабря на острове Киш в Иране.

Иран МС-21 ОАК Рособоронэкспорт
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