Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных организаций в России.

Авторами проекта закона (№ 778284-8) стала группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин и Юрий Федоров, а также депутаты Василий Пискарев, Андрей Луговой, Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение обозначенного правового пробела.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций, предполагает законопроект.

Законопроектом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ (в части определения порядка производства по административным делам о временном приостановлении запрета деятельности организации, включённой в список террористических организаций), а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части конкретизации оснований для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.