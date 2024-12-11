Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" продвигаются в глубину обороны украинской армии, группировки "Запад", "Восток" и "Южная" улучшили положение, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой народной республики", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

В ходе боёв подразделения группировки "Центр" отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, БМП, БТР М113, семь автомобилей, шесть единиц артиллерийского вооружения, сообщает Минобороны.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение, Восток" - улучшили положение по переднему краю, "Южной" - заняли более выгодное положение, говорится в сводке.

По его сведениям, войска группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ.

На этом участке фронта противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, четыре единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой народной республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке.

Здесь потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, три автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения, информирует министерство обороны.

Войска группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777, сказано в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25-ти военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что нанесены удары по технике ВСУ и личному составу в 141 районе.

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