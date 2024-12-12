Не оформившие гражданство РФ жители ЛНР лишатся пенсий с начала 2025 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Луганской народной республики принял законопроект, согласно которому пенсионеры, проживающие в ЛНР и не оформившие российское гражданство, лишатся выплаты пенсии с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе Народного совета (НС) ЛНР.

"С 2025 года прекратится выплата пенсий жителям ЛНР, не оформившим документы, удостоверяющие гражданство РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что данное решение принято в ходе очередного заседания НС ЛНР.

"Законопроект разработан во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ относительно прекращения с 1 января 2025 года выплаты пенсий (ежемесячных пенсионных выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством этих субъектов РФ, лицам, не оформившим в установленном порядке документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации", - пояснил председатель комитета НС ЛНР Иван Санаев.