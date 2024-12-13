В МИД РФ заявили о необязательности к исполнению принятого МАГАТЭ украинского проекта резолюции

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ рассматривают принятый 12 декабря на внеочередной сессия Совета управляющих МАГАТЭ украинский проект резолюции "Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС" как необязательный к исполнению государствами-членами организации.

"Украина и её западные покровители включили в резолюцию положение, в явочном порядке расширяющее мандат МАГАТЭ на оценку энергетической инфраструктуры, что выходит за рамки полномочий Агентства в соответствии с его Уставом", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой был размещен в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В создавшихся условиях, подчеркнула она, "акцентируем, что упомянутая резолюция носит для государств-членов МАГАТЭ необязывающий характер, её положения не требуют выполнения, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными".

За резолюцию проголосовали 22 государства-члена Совета. Причём, по словам Захаровой, "это преимущественно страны Запада", а "наиболее влиятельные государства, составляющие Мировое большинство, с ними не солидаризировались и в той или иной форме отказались от поддержки этой резолюции".