Медведь смертельно ранил охотника в Приморье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Медведь задрал охотника в Кировском районе Приморского края, сообщает краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов в субботу.

Сообщается, что мужчина пришел на охоту и, обнаружив берлогу, выстрелил. Животное выскочило на него, ружье же заклинило. Медведь нанес травмы и убежал. Охотник скончался.

Уточняется, что мужчин имел зарегистрированное оружие и разрешение на добычу медведя.

Медведь обнаружен не был, он не ранен. Если он убежал в сторону населенных пунктов, будет принято решение об отстреле.