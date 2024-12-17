Завершено перевооружение соединения РВСН в Оренбургской области на комплекс "Авангард"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России завершили перевооружение дивизии в Оренбургской области на новый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. Завершено перевооружение Ясненского соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс "Авангард", - сказал Каракаев в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай", - сообщил командующий.

"Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах - перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс", - сказал Каракаев.

"Буквально вчера в Козельском ракетном соединении мы загрузили очередную ракету в пусковую установку", - добавил он.

"В первоочередных планах 2025 года - перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М", в Саратовской области - в шахтном и Ивановской области - в подвижном грунтовом вариантах базирования", - сообщил Каракаев.

Командующий заявил, что прорабатывается вопрос о создании в РВСН новых формирований в связи с подготовкой серийного производства новой ракеты средней дальности "Орешник".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Также сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Как заявил президент России Владимир Путин, 21 ноября этого года Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением.