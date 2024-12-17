В Рыбном союзе рост цен на консервы в РФ объяснили увеличением затрат бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Так он прокомментировал журналистам намерения некоторых производителей консервов повысить цены на свою продукцию на 5-25%. Об этом во вторник сообщил "Коммерсантъ".

"Причина (повышения цен - ИФ) - подорожание сырья. У нас основное количество рыбоконсервных предприятий - так сложилось - находятся в западной части страны. Они производят в основном продукцию из атлантического сырья - сельдь, сардина, скумбрия, - сказал он. - В этом году на "атлантику" цены взлетели просто в космос, поскольку мировая рыбалка на эти виды складывается неудачно, биомасса стагнирует".

Сославшись на оценки рыбаков, он сообщил, что цены на скумбрию к прошлому году выросли более чем в 1,7 раза, на сельдь - больше чем на 60%. "А сырье - основная составляющая себестоимости консервов", - сказал он.

Кроме того, консервные банки с крышкой уже стоят порядка 20 рублей за штуку. "Мы их импортируем почти в стопроцентном объеме. Соответственно, со снижением курса рубля - рост стоимости, соответственно - рост себестоимости производства консервов, - сказал он. - Томатная паста. К сожалению, мы импортируем 100% томатной пасты, которая идет на производство томатной группы рыбных консервов. Рост 20% в связи с падением курса рубля. Цены на растительное масло выросли на 40%".

"И самая большая составляющая после сырьевой - это расходы на персонал. Это касается всей рыбной отрасли. Они выросли от 30% до 60%, - сообщил Панин. - Людей не хватает на самые элементарные функции, поэтому приходится доплачивать".

При этом он отметил, что обещания производителей о повышении отпускных цен не означают, что в рознице цены вырастут на те параметры, которые указываются в письмах. "Это всегда переговорный процесс. Рыночная сила федерального ритейла у нас преобладает над рыночной силой поставщика. И поэтому хотелки производителей никогда не выполняются", - заметил Панин.

Глава союза напомнил, что в октябре также ряд компаний предупреждал торговлю о повышении цен до 25%, но по результатам переговоров цены подняли на 6-8%. "Так что хотелки производителей - это одно, реалии, которые будут отражены на полке - это совершенно другая картинка, она всегда ниже", - заключил Панин.