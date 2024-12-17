Поиск

В Рыбном союзе рост цен на консервы в РФ объяснили увеличением затрат бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Так он прокомментировал журналистам намерения некоторых производителей консервов повысить цены на свою продукцию на 5-25%. Об этом во вторник сообщил "Коммерсантъ".

"Причина (повышения цен - ИФ) - подорожание сырья. У нас основное количество рыбоконсервных предприятий - так сложилось - находятся в западной части страны. Они производят в основном продукцию из атлантического сырья - сельдь, сардина, скумбрия, - сказал он. - В этом году на "атлантику" цены взлетели просто в космос, поскольку мировая рыбалка на эти виды складывается неудачно, биомасса стагнирует".

Сославшись на оценки рыбаков, он сообщил, что цены на скумбрию к прошлому году выросли более чем в 1,7 раза, на сельдь - больше чем на 60%. "А сырье - основная составляющая себестоимости консервов", - сказал он.

Кроме того, консервные банки с крышкой уже стоят порядка 20 рублей за штуку. "Мы их импортируем почти в стопроцентном объеме. Соответственно, со снижением курса рубля - рост стоимости, соответственно - рост себестоимости производства консервов, - сказал он. - Томатная паста. К сожалению, мы импортируем 100% томатной пасты, которая идет на производство томатной группы рыбных консервов. Рост 20% в связи с падением курса рубля. Цены на растительное масло выросли на 40%".

"И самая большая составляющая после сырьевой - это расходы на персонал. Это касается всей рыбной отрасли. Они выросли от 30% до 60%, - сообщил Панин. - Людей не хватает на самые элементарные функции, поэтому приходится доплачивать".

При этом он отметил, что обещания производителей о повышении отпускных цен не означают, что в рознице цены вырастут на те параметры, которые указываются в письмах. "Это всегда переговорный процесс. Рыночная сила федерального ритейла у нас преобладает над рыночной силой поставщика. И поэтому хотелки производителей никогда не выполняются", - заметил Панин.

Глава союза напомнил, что в октябре также ряд компаний предупреждал торговлю о повышении цен до 25%, но по результатам переговоров цены подняли на 6-8%. "Так что хотелки производителей - это одно, реалии, которые будут отражены на полке - это совершенно другая картинка, она всегда ниже", - заключил Панин.

Александр Панин Рыбный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года

Минфин ждет вложения в программу долгосрочных сбережений в 2024 году около 200 млрд рублей

"Яндекс" выделил направление рободоставки в отдельное юрлицо

РСТ сообщил о подорожании авиабилетов по России в 2024 году на 22,5%

РСТ сообщил о подорожании авиабилетов по России в 2024 году на 22,5%

Замглавы "КАМАЗа" ждет возобновления сотрудничества с автопромом ЕС и США через пару лет

Продление кредитных каникул для военных на 2025 год одобрено в III чтении

Продление кредитных каникул для военных на 2025 год одобрено в III чтении

Крым и Калмыкия названы лидерами по приросту турпотока в 2024 году

Крым и Калмыкия названы лидерами по приросту турпотока в 2024 году
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии108 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });