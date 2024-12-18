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В Севастополе допустили отключение мобильного интернета в любое время суток

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Временные отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения могут происходить в Севастополе в любое время суток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Вижу ваши вопросы, которые связаны с новостью о том, что в Крыму будут отключать по ночам мобильный интернет. Многие спрашивают, коснется ли это Севастополя. Такую меру безопасности в Севастополе мы используем уже больше года. (...) Всего рассказать по понятным причинам не могу, но поясню: отключение мобильного интернета вообще может произойти в любое время суток", - написал Развожаев.

Он уточнил, что заранее о таких отключениях предупреждений не будет. Возможность голосовой связи и отправка SMS-сообщений при этом операторами мобильной связи сохраняются.

Ранее власти Крыма сообщили, что с 17 декабря в республике возможны временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.

Севастополь Крым Михаил Развожаев
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