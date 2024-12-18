Что произошло за день: среда, 18 декабря

Задержание подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ, столкновение поездов в Мурманской области и продолжающиеся работы на краснодарских пляжах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана, завербованный спецслужбами Украины, сообщили в ФСБ.

- В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Погибла одна из пассажирок. Также есть пострадавшие, в том числе, в тяжелом состоянии, сообщили в МЧС РФ. Основные причины произошедшего - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур. Возбуждено дело.

- Зона загрязнения Черноморского побережья Кубани мазутом увеличилась до 49 км. В МЧС сообщили, что с пляжей Кубани за два дня собрано около 100 тонн нефтепродуктов.

- США разрешили транзакции с Газпромбанком по досанкционным проектам в атомной энергетике до конца I полугодия 2025 года.

- На Северном Кавказе могут ограничить майнинг в осенне-зимний период. Предполагается, что эта мера будет действовать в регионах, где уже есть энергодефицит, и там, где стоимость электроэнергии субсидируется государством.

- Пожар произошел в здании колокольни в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Возгорание не несет угрозу сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщил источник в монастыре.

- Три российских региона изучают возможности потоковой проверки полисов ОСАГО на дорогах через камеры. Это Московская, Свердловская и Волгоградская области.

- Статья об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" больше не будет распространяться на медиков.