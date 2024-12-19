Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах за 11 месяцев

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Более 680 млн записей о россиянах утекли в результате почти 130 случаев распространения баз персональных данных (ПД) в интернете в январе-ноябре текущего года, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Закон, подписанный в конце ноября, ужесточает наказание за утечку персональных данных. За 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 680 млн записей. Новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных", - говорится в сообщении ведомства.

По словам руководителя ведомства Андрея Липова, которые приводятся в релизе, РКН обсуждает с профильными министерствами "необходимость вводить отраслевые стандарты обработки ПД, проводить ревизии правовых основ для их сбора".