За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в прошлом году зафиксировал 135 утечек персональных данных россиян, в открытый доступ попали более 700 млн записей о них, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 млн записей", - говорится в сообщении.

По итогам 11 месяцев прошлого года сообщалось о 127 утечках и более 680 млн записях в открытом доступе. Так, об утечке более 500 млн записей в результате одного крупного инцидента стало известно в феврале.

В 2023 году было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попали более 300 млн записей о россиянах.

По итогам 2022 года в РКН сообщали, что зафиксировал более 140 случаев утечек персональных данных: в открытом доступе оказались около 600 млн записей о гражданах.

В 2021 году РКН зафиксировал всего четыре крупные утечки, в ходе которых в открытый доступ попали 2,7 млн записей.