Путин по теме захоронения тела Ленина призвал не совершать шаги, раскалывающие общество

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что общество в РФ когда-нибудь подойдет к теме захоронения тела Владимира Ленина, но сейчас в стране не следует совершать шаги, которые раскололи бы общество.

"Когда-то, наверное, общество к этому (вопросу) подойдет. Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности захоронения Ленина, тело которого находится в Мавзолее.