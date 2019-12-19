Путин выступил против перезахоронения Ленина

Решения Ленина о государственном устройстве страны сейчас отзываются тысячами "болевых точек", которые нельзя ни на миг "отпустить", считает он

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что сейчас нельзя выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея, поскольку для многих россиян это "память" и в целом вопрос о перезахоронении сейчас не так важен. Он сказал это на большой пресс-конференции 19 декабря.

По его словам, до сих пор многие люди связывают с фигурой Ленина свою жизнь и прошлые достижения. В такой ситуации он считает правильным "просто идти вперед и развиваться".

Путин также отметил, что считает Ленина не государственным деятелем, а, скорее, революционером. По его мнению, решения Ленина об устройстве страны имели негативные последствия с геополитической точки зрения, которая тогда не учитывалась.

"Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться - все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", - сказал президент.

Строительство конфедеративного государства, а не федерации привело к тому, что нации оказались привязаны к конкретным территориям и получили право на самоопределение вплоть до отделения. Поскольку эти территории не всегда соответствовали историческим местам проживания, возникли "болевые точки", сказал он.

"Они и сейчас между республиками бывшего Советского Союза имеются. И даже внутри Российской Федерации две тысячи таких точек: стоит только отпустить на секунду - мало не покажется", - предостерег Путин.

Сложившуюся ситуацию в российско-украинских отношениях, по его словам, можно также рассматривать как одно из последствий ленинской децентрализации.

На заседании СПЧ 10 декабря Путин, отвечая на предложение режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", напомнил, что "господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин" придумал новую страну и "заложил мину" под "российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина