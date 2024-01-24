Турпоток из РФ на Кипр вырос за год на 45%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский турпоток на Кипр по итогам прошлого года вырос на 45% по сравнению с 2022 годом, больше всего россиян посетили страну с мая по октябрь, следует из данных статистической службы республики.

По информации ведомства, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Кипром, островное государство в 2023 году посетили 65,8 тыс. российских туристов.

Лидером турпотока на Кипр стала Великобритания, откуда приехали 1,3 млн туристов. На втором месте - Израиль с 410,6 тыс. путешественников. Замыкает тройку Польша (277 тыс.). В топ-5 также вошли Германия (211,2 тыс.) и Греция (187,9 тыс.).

В 2023 году Кипр принял почти 3,85 млн иностранных туристов, это на 20,1% больше, чем в 2022 году (3,2 млн).