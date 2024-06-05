СПбМТСБ планирует за пять лет удвоить прибыль и дивиденды

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в рамках новой стратегии, принятой в середине мая, запланировала за пять лет удвоить прибыль и дивиденды, продажи топлива должны увеличиться на 21%, реализация газа - вырасти в 4,6 раза, рассказал в интервью "Интерфаксу" в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Новая стратегия сроком на пять лет. Это достаточный период, и, выбирая между инерционным и амбициозным подходом, мы решили пойти по второму пути. Он предполагает фактически взрывной, двукратный рост по всем показателям. Лично я считаю этот выбор правильным: биржа усилиями наших предшественников вышла на устойчивое развитие, она уверенно чувствует себя и многое может. Дальше двигаться нужно гораздо более быстрыми темпами", - сказал он.

По словам Артемьема, в стратегии обозначено увеличение чистой прибыли СПбМТСБ в два раза к 2028 году. Увеличение дивидендных выплат ожидается также соответственно в два раза. "Поскольку стратегия касается всех компаний группы СПбМТСБ, то мы рассчитываем, что наша клиринговая "дочка" НКО ЦК РДК нарастит прибыль на 141% в 2028 году. Выручка другой "дочки", электронной площадки "ТЭК-Торг", увеличится на 88%, рост ее чистой прибыли составит 55%", - добавил Артемьев.

"Как видим, ключевые показатели должны продемонстрировать двукратный рост, доходность также должна удвоиться, но мы берем на себя и повышенные расходы. Запустить новый товар непросто - это надстройка нашей IT-платформы, новые нормативные акты и много другой серьезной работы и расходов", - сказал он.

Ключевой рынок СПбМТСБ - нефтепродукты. Здесь за пятилетку планируется увеличить объем продаж на 21%: с 31 млн тонн в 2024 году до 37,681 млн к 2028 году.

"Про газ мы поговорим отдельно. В стратегии ставим задачу роста продаж газа в 4,6 раза - до 42 млрд куб. м. При этом доля газа, закупаемого на бирже и поставляемого на внутренний рынок, удвоится. Прогноз увеличения реализации угля - в 31 раз: с 480 тыс. тонн в 2024 году до 15 млн к 2028 году", - отметил президент биржи.

В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" СПбМТСБ ждет увеличения объемов в 100 раз: если в 2024 году продажи здесь должны составить около 100 тыс. тонн, то через 5 лет это будет 10 млн тонн.

Оборот торгов в секции срочного рынка увеличится в 9,6 раза - до 150 млрд рублей к 2028 году.