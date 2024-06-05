Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

СПбМТСБ планирует за пять лет удвоить прибыль и дивиденды

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в рамках новой стратегии, принятой в середине мая, запланировала за пять лет удвоить прибыль и дивиденды, продажи топлива должны увеличиться на 21%, реализация газа - вырасти в 4,6 раза, рассказал в интервью "Интерфаксу" в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

"Новая стратегия сроком на пять лет. Это достаточный период, и, выбирая между инерционным и амбициозным подходом, мы решили пойти по второму пути. Он предполагает фактически взрывной, двукратный рост по всем показателям. Лично я считаю этот выбор правильным: биржа усилиями наших предшественников вышла на устойчивое развитие, она уверенно чувствует себя и многое может. Дальше двигаться нужно гораздо более быстрыми темпами", - сказал он.

По словам Артемьема, в стратегии обозначено увеличение чистой прибыли СПбМТСБ в два раза к 2028 году. Увеличение дивидендных выплат ожидается также соответственно в два раза. "Поскольку стратегия касается всех компаний группы СПбМТСБ, то мы рассчитываем, что наша клиринговая "дочка" НКО ЦК РДК нарастит прибыль на 141% в 2028 году. Выручка другой "дочки", электронной площадки "ТЭК-Торг", увеличится на 88%, рост ее чистой прибыли составит 55%", - добавил Артемьев.

"Как видим, ключевые показатели должны продемонстрировать двукратный рост, доходность также должна удвоиться, но мы берем на себя и повышенные расходы. Запустить новый товар непросто - это надстройка нашей IT-платформы, новые нормативные акты и много другой серьезной работы и расходов", - сказал он.

Ключевой рынок СПбМТСБ - нефтепродукты. Здесь за пятилетку планируется увеличить объем продаж на 21%: с 31 млн тонн в 2024 году до 37,681 млн к 2028 году.

"Про газ мы поговорим отдельно. В стратегии ставим задачу роста продаж газа в 4,6 раза - до 42 млрд куб. м. При этом доля газа, закупаемого на бирже и поставляемого на внутренний рынок, удвоится. Прогноз увеличения реализации угля - в 31 раз: с 480 тыс. тонн в 2024 году до 15 млн к 2028 году", - отметил президент биржи.

В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" СПбМТСБ ждет увеличения объемов в 100 раз: если в 2024 году продажи здесь должны составить около 100 тыс. тонн, то через 5 лет это будет 10 млн тонн.

Оборот торгов в секции срочного рынка увеличится в 9,6 раза - до 150 млрд рублей к 2028 году.

Игорь Артемьев СПбМТСБ ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФНБ в мае сократился на 47 млрд рублей, до 12,704 трлн рублей

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд

ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Для импортеров могут ввести уголовную ответственность за нарушения с маркировкой

ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля

Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля

Минфин вторую неделю подряд не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Управление многоквартирными домами могут передать саморегулируемым организациям

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });