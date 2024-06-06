"Ростелеком" после выкупа доли Nokia в "РТК - СТ" не будет привлекать в него новых партнеров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" после выкупа доли Nokia в СП "РТК - Сетевые технологии" ("РТК - СТ") не будет привлекать в компанию новых партнеров, сообщил "Интерфаксу" президент оператора Михаил Осеевский.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая своим распоряжением разрешил ООО "Рестрим" (структура ПАО "Ростелеком") выкупить 49%-ю долю Nokia Solutions & Networks в СП "РТК - Сетевые технологии".

"Сумма (сделки - ИФ) – совсем номинальная. Новых партнеров привлекать не планируем, в своем отечестве мы самые умные", - сказал Осеевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ООО "РТК - Сетевые технологии" ("РТК-СТ") было создано в 2018 году, основной сферой его деятельности называлось создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками. Планировалось, что Nokia может предоставить СП до 10 млрд рублей на горизонте 2019-2022 годов на финансирование разработки собственных продуктов "РТК-СТ", поглощение и участие в капитале российских технологических компаний и другие цели.

АО "Вестелком" ("дочка" "Ростелекома") получило 51% в СП, Nokia - 49%. Уставный капитал ООО "РТК-СТ" составляет 100 млн рублей.

Nokia в апреле 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Компания приостановила поставки в РФ, прекратила заключение новых контрактов и вывела деятельность R&D за пределы России.

Ранее в "Ростелекоме" говорили "Интерфаксу", что сделка будет завершена в ближайшее время.