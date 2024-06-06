Новак допустил рост спроса на нефть к 2030 году с 102 млн б/с до 110-115 млн б/с

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Спрос на нефть до 2030 года может вырасти с нынешних 102 млн баррелей нефти в сутки до 110-115 млн б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак на сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024.

"В перспективе мы понимаем, что в период до 2030 года, осталось 6 лет, сегодняшние 102 млн б/с могут превратиться и в 110 млн б/с, и в 115 млн б/с, потому что развивается нефтегазохимия, увеличивается количество перелетов. Да, повышается энергетическая эффективность, но тем не менее, спрос на нефть растет", - сказал он.

По его словам, баланс на нефтяном рынке из-за санкций не изменился, выиграли перевозчики, а платят потребители.

"Идет перераспределение логистических цепочек, структуры. В результате этих вмешательств идет удорожание для потребителя, в первую очередь, естественно это искусственное вмешательство в рыночные отношения, в рыночное регулирование. Я думаю, все равно рынок в любом случае сбалансируется", - добавил вице-премьер.