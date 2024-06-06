Компания из Китая создаст производство грузовых контейнеров в Подмосковье за 9,5 млрд руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Китайская China Amulite Group создаст в Подмосковье производство грузовых контейнеров, общий объем инвестиций составит 9,5 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель China Amulite Group Сяо Гуан Ши и гендиректор российской IMC (ООО "Айэмси") Бислан Хучиев.

"У нас в Подмосковье активно развивается система ТЛЦ (транспортно-логистических центров). Три самых крупных из них работают в том числе и на экспорт. Поэтому всё, что связано с логистикой, для нас имеет особое значение. Сейчас в России 90% контейнеров для перевалки грузов - китайские. Теперь их будут производить в Подмосковье, такое соглашение заключили сегодня с нашими партнёрами из Китая", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Инвестиции в первый этап проекта составят порядка 2,5 млрд рублей, общий объем вложений – около 9,5 млрд рублей.

Разместить производство планируется в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорском округе. Начать реализацию проекта компания намерена в августе 2024 года, выпустить первую продукцию – летом 2025 года.

На первом этапе завод будет производить простые контейнеры, на втором – рефрижераторного типа. На проектную мощность компания планирует выйти в течение трех месяцев после запуска завода.

Новое производство обеспечит не менее 400 новых рабочих мест.