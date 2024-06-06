Кредитование малого бизнеса в туризме выросло с 2020 года в 2,5 раза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в туротрасли вырос с 2020 года в 2,5 раза и составил по итогам 2023 года почти 300 млрд рублей, сообщил на сессии ПМЭФ о господдержке туризма гендиректор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

"Видна тенденция кредитования туротрасли в целом. Если мы посмотрим объем кредитования субъектов МСП в 2020 году, то вся отрасль занимала 120 млрд рублей. По прошлому году объем кредитования в отрасли достиг почти 300 млрд рублей. При этом доля государственной поддержки в рамках нацпроекта МСП на сегодняшний день достигла почти 20%. То есть по сути каждый четвертый кредит был выдан в прошлом году за счет плеча государства", - сказал он.

По его данным, у предпринимателей в туризме наиболее востребованы два механизма - программа льготного кредитования субъектов МСП и гарантийные меры поддержки.

"По первой программе процентная ставка 7,5-9% и предприниматели смогли привлечь порядка 20 млрд рублей на инвестиционные цели, для строительства гостиниц. Что касается гарантийных мер поддержки, то общий объем поддержки государства за прошлый год составил 55 млрд рублей", - уточнил он.

По словам эксперта, сейчас МСП формируют 67% всей занятости туротрасли, при этом среди предпринимателей растет доля молодежи.