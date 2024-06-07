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Производитель электротехники EKF вложит 2 млрд руб. в расширение владимирского завода

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Электрорешения" (Москва, производитель электротехнического оборудования, работает под брендом EKF) планирует инвестировать более 2 млрд рублей в увеличение мощностей своего завода в Александрове Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Соответствующее соглашение регион и компания подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

"Электрорешения" расширят производство завода в городе Александрове со II квартала 2024 года по IV квартал 2026 года. Один из двух новых корпусов завода планируется построить за счет программы "Промышленная ипотека". Планируемый объём инвестиций – более 2 млрд рублей", - написал губернатор.

Авдеев отметил, что проектная мощность расширенного производства составит более 1,5 млн штук электротехнических щитов в год. Будет создано более 500 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в планы компании на 2024-2025 годы входит развитие производственной площадки в Александрове. Там планируется построить новый производственный цех, который утроит производственные мощности площадки и даст возможность выпускать, в том числе, новые виды электротехнического оборудования (например, телекоммуникационные шкафы для центров обработки данных).

Сумма инвестиций в проект и планируемый объем производства не раскрывались.

ООО "Электрорешения" является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. В активы EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, 7 логистических центров, а также собственное R&D-подразделение и испытательная лаборатория. Общая численность сотрудников составляет более 2 тыс. человек.

EKF ООО "Электрорешения" Владимирская область ПМЭФ
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