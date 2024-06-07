"Металлоинвест" в этом году представит стратегию развития своих мощностей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" в этом году представит стратегию развития своих мощностей, заявил генеральный директор "Металлоинвеста" Олег Крестинин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Думаю, что ее представим в ближайшее время, в этом году. На самом деле, там нет глобально ничего нового, просто штрихи в связи с изменением рынка, геополитической ситуации. Все та же стратегия развития "зеленой металлургии", она остается актуальной", - уточнил он.

"Металлоинвест" пересматривает стратегию развития мощностей, в том числе сроки проектов по строительству новых производств горячебрикетированного железа (ГБЖ), рассказывал в конце 2022 года директор по стратегии компании Юрий Гаврилов.

Стратегия "Металлоинвеста" до 2032 года, утвержденная в 2021 году, рассчитана на два этапа. Первый этап, до 2026 года, предполагает производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ, улучшение качества железорудного сырья. Второй этап стратегии будет направлен на внедрение "зеленых" технологий.