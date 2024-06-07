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Президент поручил правительству и бизнесу определить параметры федерального инвествычета

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство вместе с бизнесом в ближайшее время должно определиться с параметрами федерального инвестиционного вычета, полагает президент Владимир Путин. Он заявил об этом на пленарной сессии ПМЭФ.

"В дополнение к нему (региональному инвествычету - ИФ) будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которой стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться больше социальной справедливости, сократить неравенство между гражданами. В ближайшее время вместе с деловыми объединениями нужно определить такие параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным, широко востребованным инструментом", - сказал он.

Путин также предложил расширить возможности применения регионального инвестиционного налогового вычета. "Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний, а также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал он.

Глава государства напомнил, что с 2024 года региональный инвествычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. "Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления", - пояснил он.

Помимо этого, регионы смогут направлять на покрытие своих выпадающих из-за инвествычета доходов часть средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов.

Хроника 29 февраля – 07 июня 2024 годаНалоговая реформа
Владимир Путин Правительство
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