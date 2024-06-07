Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Президент РФ предложил поэтапно увеличивать лимиты Фабрики проектного финансирования

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил поэтапное увеличение лимитов программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.

"Нарастим возможности и такого инструмента, как "Фабрика проектного финансирования" института развития ВЭБ России. С ее помощью уже реализуются проекты на сумму более 2 трлн рублей", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

"Предлагаю последовательно увеличивать лимиты фонда, на первом этапе нарастим его до 600 млрд рублей, это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн рублей", - заявил президент.

Программа "Фабрика проектного финансирования" рассчитана для поддержки крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ общей стоимостью от 3 млрд рублей, со сроком финансирования не более 20 лет. Ключевые отраслевые направления: металлургия, нефтехимия и газохимия, атомная промышленность, высокотехнологическая промышленность, энергетическая инфраструктура, транспортная, портовая и дорожная инфраструктура, логистика.

Владимир Путин ВЭБ Фабрика проектного финансирования
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

"Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа

ПМЭФ-2024

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля
ПМЭФ-2024

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });