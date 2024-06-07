Президент РФ предложил поэтапно увеличивать лимиты Фабрики проектного финансирования

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил поэтапное увеличение лимитов программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.

"Нарастим возможности и такого инструмента, как "Фабрика проектного финансирования" института развития ВЭБ России. С ее помощью уже реализуются проекты на сумму более 2 трлн рублей", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

"Предлагаю последовательно увеличивать лимиты фонда, на первом этапе нарастим его до 600 млрд рублей, это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн рублей", - заявил президент.

Программа "Фабрика проектного финансирования" рассчитана для поддержки крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ общей стоимостью от 3 млрд рублей, со сроком финансирования не более 20 лет. Ключевые отраслевые направления: металлургия, нефтехимия и газохимия, атомная промышленность, высокотехнологическая промышленность, энергетическая инфраструктура, транспортная, портовая и дорожная инфраструктура, логистика.