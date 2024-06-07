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"Глобал Портс" ожидает роста контейнерооборота своих терминалов в I полугодии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") рассчитывает на рост показателя консолидированного контейнерного оборота своих морских терминалов по итогам I полугодия, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Альберт Лихолет.

"Прогнозы в текущих условиях - дело неблагодарное, но в I полугодии текущего года результат будет точно лучше прошлогоднего, несмотря на то, что в целом весь Дальний Восток, который был драйвером роста в предыдущие годы, единственный просел в объемах", - сказал он.

В I полугодии 2023 года консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов "Глобал Портс" составил 393 тысячи TEU, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 35,7%, сообщалось ранее.

В текущем году, напротив, наблюдается рост. В I квартале 2024 года контейнерный грузооборот морских терминалов компании увеличился в годовом исчислении в 1,6 раза, до 297 тысяч TEU, сообщалось ранее. По итогам четырех месяцев года этот показатель вырос в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, сказал Лихолет "Интерфаксу". Прежде всего, по его словам, рост наблюдается в Северо-западном регионе.

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Дело Альберт Лихолет Глобал Портс
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