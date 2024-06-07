"ФосАгро" в 2024 году нужно рефинансировать еще около $1 млрд долгов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро" до конца 2024 года будет смотреть на различные варианты рефинансирования долговых обязательств, в том числе на выпуск юаневых и квазидолларовых бондов.

"У нас еще достаточно много рефинансирования осталось на этот год, потому что все деньги, которые привлекались в предыдущие 12 месяцев - короткие. Тема с рефинансированием очень актуальна до конца года", - сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко.

Он уточнил, что "ФосАгро" в ближайшее время предстоит рефинансировать до $1 млрд.

По его словам, компания будет рассматривать выпуск облигаций, в том числе в юанях. "По юаням будем смотреть на возможности не только в России, но и в Китае. Кажется, что выгоднее брать там, если это будет возможно. В рублях выпуски не рассматриваем", - пояснил он.

Шарабайко также не исключил возможность нового выпуска квазидолларовых бондов, но уже во втором полугодии. "Сейчас очень много эмитентов стоит в очереди", - пояснил он.

На днях "ФосАгро" завершила размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-П01-USD объемом $100 млн с расчетами в рублях со ставкой 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций "ФосАгро" на 20 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций общим объемом $740,4 млн.