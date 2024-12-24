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Белоруссия еще на год продлила запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до конца 2025 года введенный весной 2021 года запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет, в частности, торговой маркой Nivea).

"Продлить до 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года №240", - говорится в правительственном постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале страны.

Постановлением №240, принятым "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа", был определен перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров, которые производятся компаниями Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, а также случаи, в которых действие запрета не распространяется. Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Мера вводилась на полгода и затем неоднократно продлевалась.

Действие нового постановления начинается с 1 января 2025 года.

Beiersdorf, Skoda и Liqui Moly ранее отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии из-за политической ситуации в стране после президентских выборов 2020 года (турнир планировали провести в Латвии и Белоруссии). Позже Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира.

Белоруссия Skoda Liqui Moly Beiersdorf
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