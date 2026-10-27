Минюст США выдвинул очередные обвинения против экс-директора ФБР

Коми свою вину не признает

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми в незаконной передаче информации о национальной обороне и в сговоре с другими лицами с целью ее раскрытия.

Согласно обвинениям, примерно 5 октября 2016 года Коми сознательно и умышленно передал информацию, касающуюся национальной обороны, лицу, которое не имело права на ее получение.

В ходе закрытого судебного заседания в этом месяце Коми потребовал закрыть дело, заявив, что обвинительное заключение должно быть предъявлено в течение 10 лет и что заявления министерства недостаточно.

В свою очередь в Минюсте утверждают, что подали "заявление о предоставлении информации о преступлениях без права отказа, чтобы продлить срок давности, поскольку это касается обвинений в отношении бывшего директора ФБР Коми".

Сам экс-директор ФБР свою вину не признает.

"Что ж, они вернулись снова", - заявил Коми в соцсетях.

"Во мне ничего не изменилось. Я по-прежнему невиновен. Я не боюсь этих людей. И я по-прежнему верю в независимую федеральную судебную систему", - отметил он.

Коми добавил, что его семья и команда юристов "выступят в суде и будут бороться с последними событиями и с тем, что последует за этим".

Это дело стало третьей попыткой министерства юстиции при президенте Дональде Трампе привлечь Коми к ответственности.

Предыдущее дело, обвинявшее его во лжи конгрессу, было прекращено.

Между тем отдельное дело, связанное с публикацией в соцсети якобы с угрозами президенту, остается на рассмотрении.

Трамп уволил Коми в мае 2017 года на фоне расследования ФБР о якобы имевшей место быть связи между Россией и его предвыборным штабом.