Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта-Клаус во вторник, в преддверии католического Рождества, вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

Санта-Клаус покинул Северный полюс в 14:00 по московскому времени. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых бежит знаменитый красноносый олень Рудольф.

На сайте можно в режиме реального времени наблюдать за перемещениями Санта-Клауса.

Санта обычно начинает свой путь с линии перемены дат в Тихом океане и движется на запад. Традиционно Санта сначала посещает южную часть Тихого океана, затем Новую Зеландию и Австралию. После этого он отправится в Японию, Азию, Африку, затем в Западную Европу, Канаду, США, Мексику, Центральную и Южную Америку. В НОРАД предупреждают, что маршрут Санта Клауса может меняться в зависимости от погодных условий, что делает его "по-настоящему непредсказуемым".

НОРАД использует системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта-Клауса.

В соответствии с традицией, Санта-Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря. В путешествии Санта успевает посетить большинство стран мира, а также раздать несколько миллиардов подарков.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой".

Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.