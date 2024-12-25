Toyota увеличила мировые продажи в ноябре до рекордных 920,6 тыс. машин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor в ноябре увеличила мировые продажи автомобилей на 1,7% в годовом выражении – до 920,569 тыс. единиц, что является рекордно высоким показателем для ноября, говорится в отчете компании.

Производство автомобилей в прошлом месяце сократилось на 6,2% до 869,23 тыс. Компания отмечает, что показатель снижается 10-й месяц подряд.

Экспорт сократился седьмой месяц подряд: в ноябре в другие страны было поставлено 173,939 тыс. автомобилей – на 3,6% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

За январь-ноябрь компанией было продано около 9,254 млн автомобилей, что на 1,2% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Совокупное производство составило примерно 8,752 млн единиц, или на 5,2% меньше, чем годом ранее, а экспорт – около 1,721 млн, что на 2,9% ниже прошлогоднего показателя.

Данные включают показатели бренда Lexus, но не включают Daihatsu Motor и Hino Motors.

С учетом дочерних брендов Toyota продала в ноябре 984,348 тыс. автомобилей (-0,2% г/г). Производство с их учетом составило 966,921 тыс. (-9,4%), а экспорт – 177,082 тыс. (-4%). В январе-ноябре было продано около 9,858 млн автомобилей (-3,6%), произведено 9,745 млн (-8,2%) и экспортировано примерно 1,766 млн (-3,4%).