Глава разведки Ирака ездил в Дамаск на переговоры с новыми властями Сирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава иракской разведки Хамид аш-Шатри совершил визит в Дамаск для переговоров с представителями новой сирийской администрации, сообщил представитель правительства Ирака Бассем аль-Авади.

"Иракская делегация в главе с руководителем разведывательной службы Хамидом аш-Шатри встретилась с новой сирийской администрацией. Они обсудили развитие событий в Сирии, требования к обеспечению безопасности и стабильности на общей границе двух стран", - приводят в четверг иракские СМИ его слова.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти.