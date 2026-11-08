Пять иностранцев пострадали из-за стрельбы в Кракове

Один из погибших - британец

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Во время стрельбы на Рыночной площади Кракова ранения получили пять иностранных граждан, сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД Польши.

"Среди пострадавших - пять иностранных граждан: из Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России. Среди погибших - подданный Великобритании, трое граждан Польши, а также двое человек, личности которых пока не установлены", - заявил глава МВД Марчин Кервиньский.

По его словам, подозреваемый - 25-летний гражданин Польши, был одет в одежду военного образца и использовал оружие военного типа. В его автомобиле было найдено дополнительное оружие.

"Подозреваемый придерживался крайне радикальных взглядов, и всё указывает на то, что он вдохновлялся ультраправыми идеологиями", - добавил Кервиньский.

Ранее в посольстве РФ в Польше проинформировали, что среди пострадавших есть россиянка. Российские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавшей и находятся в контакте с органами здравоохранения Польши.

В субботу вечером мужчина открыл огонь из автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова, шесть человек погибли, 16 получили ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили тела еще трех человек в доме, в котором жил подозреваемый.

Совершивший нападение, задержан. Он получил ранение при задержании и был госпитализирован.

Правоохранители выясняют, сотрудничал ли подозреваемый с какими-либо группировками, а также устанавливают, где он раздобыл оружие.