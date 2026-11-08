КСИР отменил ограничения дальности полета иранских баллистических ракет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об отмене установленного им самим ранее ограничения дальности полета баллистических ракет в 2 тыс. км, сообщает агентство The Associated Press.

Отвечая на вопрос о лимите дальности ракет на пресс-конференции в Тегеране, официальный представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохебби заявил: "Для нас это ограничение снято".

Заявление представителя КСИР прозвучало спустя несколько дней после того, как верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хомейни предупредил, что любая угроза со стороны США или Израиля - вне зависимости от ее характера и масштаба - встретит ответ, не ограниченный какими-либо географическими рамками.

Как отмечает агентство, на сегодняшний день нет данных о наличии у Ирана ракет, способных преодолевать расстояние более 2 тыс. км. Однако, по утверждению американских официальных лиц, технологии, используемые в иранской космической программе, могут быть адаптированы для создания межконтинентальных баллистических ракет.