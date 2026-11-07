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Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Польше уточняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате стрельбы в центре Кракова.

"Посольство России в Польше находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Кракова и уточняет информацию о том, имеются ли среди пострадавших граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсетях.

Неизвестный открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о примерно 10 пострадавших. Совершивший нападение, задержан. Он получил ранение при задержании, и был госпитализирован. Полиция выясняет его мотивы.

Польша Краков стрельба Россия посольство россияне
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