Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава UFC Дана Уайт отказался от должности пресс-секретаря Белого дома, которую ему предложил президент США Дональд Трамп, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источник.

"Дана Уайт отказался от предложения стать пресс-секретарем Белого дома", - говорится в сообщении.

При этом один из собеседников телеканала предположил, что Трамп шутил, когда заявил, что предложил эту работу Уайту.

Портал TMZ пишет, что Уайт в понедельник все же обсудит с Трампом его предложение.

Президент США накануне написал в соцсети Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем.

"С радостью сообщаю, что великому Дане Уайту, свирепому бойцу и воину предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой нескольких бойцов UFC в качестве помощников, несмотря на то, что некоторые из них не из нашей страны: Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейтджи, Даниель Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защищаться от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, какого ещё не было. Дана, пожалуйста, согласись на эту работу" - говорится в публикации.

Сам глава UFC в субботу разместил в соцсетях скриншот поста Трампа. Также Уайт опубликовал фото, на котором он стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, сопроводив публикацию фразой: "Переходим к следующей главе". При этом он не стал пояснять, что именно имеет в виду.

Заявление Трампа насчет пресс-секретаря Белого дома прозвучало на фоне кадровых перестановок в администрации США после серьезных потерь Республиканской партии на недавних промежуточных выборах.

В пятницу президент США объявил, что замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер встанет во главе этой структуры и сменит на посту нынешнего руководителя Сьюзи Уайлс.

Пост пресс-секретаря остается вакантным уже несколько месяцев. В августе в отставку ушла Кэролайн Левитт, мотивировав это решение стремлением проводить больше времени с семьей. Затем пресс-секретарем стала Кэти Захария, но проработала всего пять дней.

Уайт открыто поддерживает Республиканску партию, глава UFC выступал на ее съездах в 2016, 2020 и 2024 гг.