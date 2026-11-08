Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Гражданка России была ранена в результате стрельбы в центре Кракова, сообщает посольство РФ в Польше.

"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади города, ранена гражданка Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Российские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавшей и находятся в контакте с органами здравоохранения Кракова, добавили в дипмиссии.

В субботу мужчина открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о более чем 10 пострадавших.

Совершивший нападение задержан, им оказался гражданин Польши. Он получил ранение и был госпитализирован. Полиция выясняет мотивы его действий.