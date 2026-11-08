Поиск

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Гражданка России была ранена в результате стрельбы в центре Кракова, сообщает посольство РФ в Польше.

В миреПолицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчиныЧитать подробнее

"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади города, ранена гражданка Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Российские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавшей и находятся в контакте с органами здравоохранения Кракова, добавили в дипмиссии.

В субботу мужчина открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о более чем 10 пострадавших.

Совершивший нападение задержан, им оказался гражданин Польши. Он получил ранение и был госпитализирован. Полиция выясняет мотивы его действий.

Польша Краков стрельба россиянка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два взрыва прогремели на иранском острове Кешм в районе Ормуза

Военные США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

КСИР заявил, что еще два танкера подорвались на минах близ Ормузского пролива

Полицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчины

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

 Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Хуситы заявили об ударах по саудовским нефтяным и военным объектам, аэропорту Эр-Рияда

Азиатский банк развития спрогнозировал повышение температуры на 3-5 градусов к концу века

 Азиатский банк развития спрогнозировал повышение температуры на 3-5 градусов к концу века

Что произошло за день: суббота, 7 ноября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4094 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12827 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов