Военные США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный самолет нанес удар по грузовому судну в Оманском заливе, которое пыталось нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе. Это произошло после того, как гражданский экипаж корабля проигнорировал неоднократные предупреждения и предпринял несколько попыток нарушить морскую блокаду, введенную в отношении Ирана", - говорится в сообщении.

"Американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы по кормовой части судна Huda (шедшего под флагом Сент-Китс и Невис), обездвижив его. Этому предшествовало требование сил CENTCOM к экипажу покинуть соответствующие отсеки судна", - уточнили в командовании.

По данным американских военных, грузовое судно пыталось покинуть акваторию региона после захода в иранский порт.

"Силы CENTCOM продолжают обеспечивать строгое соблюдение морской блокады Ирана, установленной Соединенными Штатами. В ходе этих операций, проводимых с июля, силы США перенаправили 147 коммерческих судов (экипажи которых выполнили требования) и вывели из строя пять торговых судов, отказавшихся подчиниться", - отметили в командовании, добавив, что американские военные также "уничтожили еще 10 иранских коммерческих нефтяных танкеров, действующих в рамках многомиллиардной теневой сети Корпуса стражей исламской революции".

"Всем морякам, проходящим вблизи побережья Ирана или в прилегающих водах, настоятельно рекомендуется прислушиваться к предупреждениям сил США относительно соблюдения блокады", - подчеркнули в CENTCOM.