Полицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обнаружили тела трех человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, сообщает в ночь на воскресенье полиция Польши.

"Речь идет о двух женщинах и одном мужчине. Работа на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что речь идет, скорее всего, о родственниках задержанного.

В субботу мужчина открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о более десяти пострадавших.

Человек, совершивший нападение, задержан, он оказался гражданином Польши. При задержании он получил ранение, и помещен в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий.