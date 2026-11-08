Поиск

Полицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обнаружили тела трех человек в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, сообщает в ночь на воскресенье полиция Польши.

В миреПосольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в КраковеЧитать подробнее

"Речь идет о двух женщинах и одном мужчине. Работа на месте происшествия продолжается", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что речь идет, скорее всего, о родственниках задержанного.

В субботу мужчина открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о более десяти пострадавших.

Человек, совершивший нападение, задержан, он оказался гражданином Польши. При задержании он получил ранение, и помещен в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий.

Польша Краков стрельба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полицейские нашли тела трех человек в доме устроившего стрельбу в Кракове мужчины

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Хуситы заявили об ударах по саудовским нефтяным и военным объектам, аэропорту Эр-Рияда

Азиатский банк развития спрогнозировал повышение температуры на 3-5 градусов к концу века

 Азиатский банк развития спрогнозировал повышение температуры на 3-5 градусов к концу века

Что произошло за день: суббота, 7 ноября

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в центре Кракова

 Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в центре Кракова

В МИД РФ назвали развертывание на Украине иностранных военных контингентов категорически неприемлемым

У РФ и США остаются "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении

Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийства 191 человека

 Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы за убийства 191 человека

В МИД РФ отметили, что шансы на переговорное урегулирование по Украине сохраняются
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12827 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4093 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов