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Хуситы заявили об ударах по саудовским нефтяным и военным объектам, аэропорту Эр-Рияда

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка провела шесть операций, направленных против нефтяных и военных объектов в Саудовской Аравии и Йемене, используя баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники.

В своем сообщении в соцсети X Сари указал, что хуситы, в частности, нанесли удары по нефтяным объектам компании Aramco в Эр-Рияде, в международном аэропорту Эр-Рияда, саудовским войскам и военным объектам.

"Мы продолжим наши операции вглубь саудовской территории, навязывая принцип "блокада за блокаду и эскалация за эскалацию", и будем наносить удары по скоплениям саудовских войск", - добавил Сари.

Саудовская Аравия и международно признанное правительство Йемена пока не подтвердили эти удары.

Хроника 28 февраля – 07 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен хуситы Яхья Сари Саудовская Аравия
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