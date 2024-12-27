Замглавы МИД РФ сделал запись в траурной книге посольства Азербайджана в связи с крушением самолета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сделал в пятницу запись в траурной книге посольства Азербайджана в Москве в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау в Казахстане, сообщило российской внешнеполитическое ведомство.

"Галузин выразил глубокие соболезнования руководству союзного Азербайджана и братскому азербайджанскому народу", - сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

"Галузин передал искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает МИД РФ.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.