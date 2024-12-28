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Самолет Шарм-эль-Шейх - Москва экстренно сел в Каире из-за состояния пассажира

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский турист госпитализирован в Египте после потери сознания на борту самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Москву, сообщила "Интерфаксу" директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

"Российский турист с супругой и ребенком возвращался в Россию с отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. В наш сервисный центр поступило обращение от сотрудника авиакомпании о том, что во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, где мужчину госпитализировали", - сказала она.

Как отметила Алчеева, по словам застрахованного, ему было проведено КТ головного мозга и диагностировано внутримозговое кровоизлияние. Предварительные сроки госпитализации - 48 часов. Случай был признан страховым, несмотря на то, что полис туриста действовал с 17 по 27 декабря.

По словам эксперта, сейчас мужчина проходит лечение в больнице, семья находится с ним в Каире. После завершения лечения они вернутся в РФ.

Шарм-эль-Шейх Каир РФ Египет
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